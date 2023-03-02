بعد قرارات الرئيس.. 5 مكاسب للعاملين بالدولة والمعاشات و«تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية فى محافظة المنيا المنيا، عن عدد من القرارات التى وجه بها الحكومة لتحسين دخول العاملين فى الدولة، وشملت تلك القرارات: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، زيادة الحد الأندى للأجور، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".





وبناءً على توجيهات الرئيس السيسى، اليوم الخميس، 5 مكاسب للعاملين بالدولة والمعاشات و"تكافل وكرامة"، ترصدها "دوت الخليج" فى التقرير التالى.

أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالى:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه، ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪؜ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.