بعد قرارات الرئيس.. 5 مكاسب للعاملين بالدولة والمعاشات و«تكافل وكرامة»

وبناءً على توجيهات الرئيس السيسى، اليوم الخميس، 5 مكاسب للعاملين بالدولة والمعاشات و"تكافل وكرامة"، ترصدها "دوت الخليج" فى التقرير التالى.
أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالى:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.
- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.
- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.
رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه، ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.
خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.
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