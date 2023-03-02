اقتصادية النواب: رفع الحد الأدنى للأجور جاء فى التوقيت المناسب

وقال "عمار"، إن الرئيس السيسى، أعلن أيضًا عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى مواجهة الأعباء المادية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع ارتفاع الأسعار، كذلك زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، وزيادة الإعفاء الضريبى على الدخول من 24% إلى 30%، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس كان حريصًا على التأكيد أن الدولة ماضية فى تعزيز مسيرة التنمية التى بدأتها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى حجم التحديات التى تواجهها الدولة فى ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن صعيد مصر أصبح على رأس أولويات الدولة بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توعية المواطنين بضرورة التوحد والإلتفاف حول الدولة المصرية فى مواجهة ما تقوم به جماعات الشر من أجل خلق حالة من التشكك بين الشعب المصرى وقيادته، مؤكدًا على الدور الذى لعبته مبادرة حياة كريمة فى تغيير وجه الحياة فى قرى وصعيد مصر، وهو ما يدعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
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