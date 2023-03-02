المصريين الأحرار: الرئيس تحدث للشعب بلسان المواطن ومسؤولية القائد

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بالجهود الرئاسية الرامية إلى تحقيق التنمية من خلال مشروعات عدة فى صعيد مصر وعروسه المنيا، بعدما ظل يعانى سنوات وعقود من الإهمال والتهميش.





وقال الدكتور عصام خليل فى بيان صحفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته محافظة المنيا، وكلمته للشعب تحدث بلسان المواطن والأب المسؤول عن رعيته والقائد المكاشف أهله قدر ما تيسر من معلومات.

وأضاف، أن حديث الرئيس جاء محملا بما يعانيه المواطنين جراء انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا وغيرها من والآثار السلبية مما أدت إلى ارتفاعات قياسية فى أسعار الطاقة والغذاء عالميا، مؤكدا ان الإصلاحات التى بدأت 2016 ساهمت فى تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة فى توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الرئيس المصرى يتحدث بلسان ومرارة الشعب دون تكلف أو مغالاة مما يعكس صورة وطبيعة السيسى الراسخة من 2013 فى حبه شعبه ووطنه.

واستطرد:"أننا نعرب عن بالغ التقدير للرئيس على حزمة القرارات والتوجيهات التى من شأنها تجعل كل القطاع الخاص أمام نسق يجب حذو خطواته فى زيادات الرواتب لمواكبة موجة الأسعار والظروف العامة، كما ندعو الحكومة إلى سرعة الخطوات بعيدا عن البيروقرطية العقيمة والتشرذم ووجب عليها تنفيذ ما يرنو إليه الرئيس لصالح شعبه".

وأكد أن الرئيس تحدث للشعب فى رسائل غاية الأهمية أن الإنتماء هو الأمل، وغاية الحلم وأبناء مصر الذين واجهوا التحديات منذ أن كتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه، وهو فخر سيكتب فى التاريخ".

يذكر أن حزب المصريين الأحرار شارك حضور فاعليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات بالمنيا الجديدة بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية.