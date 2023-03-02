تصل لـ7 آلاف جنيه.. السيسى يصدر حزمة قرارات حماية اجتماعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفو جراف التالى أبرز قرارات الرئيس: وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالى، الدرجة السادسة وما يعادلها تكون بقيمة 3500 جنية شهريا، والدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها بقيمة 5000 جنية شهريا، ولحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة تكون بقيمة 6000 جنية شهريا، ولحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تكون 7000 جنية شهريا،

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