جبالى: العلاقات «المصرية - الصومالية» راسخة وتاريخية

جدة - نرمين السيد - فى مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على العلاقات الراسخة والتاريخية بين مصر والصومال، مؤكدًا على حرص مصر على دعم الصومال الشقيق واستقرار أوضاعه، فى كافة المجالات، خاصة مكافحة الإرهاب، كما أكد "جبالى" على حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات البرلمانية "المصرية – الصومالية"، خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات البرلمانية المصرية للبرلمان الصومالى.

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن مصر لا تعارض التنمية للشعب الإثيوبى لكنها تريد اتفاقاً قانونياً عادلاً ومُلزماً لملء وتشغيل السد الإثيوبى، حفاظًا على حقوق مصر المائية التى تُمثل مسألة وجود وحياة للشعب المصرى.

من جانبه، أكد الشيخ آدم محمد نور، رئيس مجلس الشعب الصومالى، على رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على أن الشعب الصومالى لم ولن ينسى المواقف المصرية الداعمة للصومال عبر التاريخ فى ضوء الدور المصرى الرائد فى محيطيها العربى والإفريقى.

كما طلب رئيس مجلس الشعب الصومالى دعم مصر فى مكافحة الإرهاب والتطرف بالصومال، وعلى الصعيد البرلمانى، طلب رئيس مجلس الشعب الصومالى تدريب أعضاء وكوادر البرلمان الصومالى وتعزيز العلاقات البرلمانية الصومالية المصرية.