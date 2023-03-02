«المصري الديمقراطى»: توجيهات الرئيس السيسى تسهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 04:27 مساءً - أشادت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023.

وقالت "الأزمة الاقتصادية تؤثر على العالم كله وقرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جيدة في مجملها للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وجاءت في وقتها".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدة قرارات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وجاءت تفصيلًا كالتالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.