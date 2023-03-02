التعليم العالي: اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 04:26 مساءً - واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة؛ أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة بنها، اليوم الخميس الموافق ٢ مارس الجاري.

وستواصل اللجنة أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح يوم الخميس الموافق ٩ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق ١١ مارس، ثم مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق ١٦ مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠ فبراير الماضي.