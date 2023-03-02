شكري ونظيره البرازيلي يؤكدان على أهمية استمرار تنشيط اتفاقية التجارة الحرة بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 04:26 مساءً - التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم ٢ مارس الجاري، السيد "ماورو فييرا" وزير خارجية البرازيل على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية نيوديلهي.

وصرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيره البرازيلي على توليه مهام منصبه ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس "لولا دا سيلفا"، مُرحباً بسعي البرازيل لتنشيط دورها على الساحة الدولية، والعودة لمواقفها التقليدية والمتمسكة بالقانون الدولي، لاسيما إزاء قضايا الشرق الأوسط. كما أعرب السيد سامح شكري عن تقديره لمشاركة الرئيس "لولا دا سيلفا" في أعمال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وأهمية الكلمة التي ألقاها والتي تضمنت تأكيدات على تغير إيجابي في سياسة البرازيل البيئية والمناخية، ورؤية تعكس عزم البرازيل التفاعل بشكل أكثر إيجابية وفاعلية في الأطر المختلفة للعمل الجماعي متعدد الأطراف.