زراعة الشيوخ: قرارات الرئيس تعكس حرصه على حماية الأسر المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، يعكس الاهتمام باستكمال جهود التنمية المكانية وامتدادها فى كل ربوع مصر، وسط ما تعطيه الدولة من أولويّة مُتقدّمة لمُحافظات الصعيد وتنمية شبه جزيرة سيناء، بإيلاء دَفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب.





وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن كلمة الرئيس كشفت متابعته الدائمة لشواغل الشارع المصرى، والحرص على تخفيف آثار الأوضاع الصعبة الراهنة عن كاهل الأسرة المصرية، والتى نتعرض لها نتاج الأزمة العالمية بعد مرور عام عليها شأننا شأن باقى الدول، معتبرا أن إعداد حزمة إجراءات تمتد لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %، تؤكد الحرص على زيادة قيمة الدخول لتتماشى مع طبيعة المتغيرات المتلاحقة وحماية الطبقة المتوسطة ومساندة الأسر الأكثر احتياجا، للصمود أمام الأعباء الحالية. وأضاف كلمة الرئيس تؤكد العمل على مراعاة الأقل أجرا فى مواجهة الظروف الراهنة ومد شبكات الأمان الاجتماعى فى هذا التوقيت الاستثنائى، مشددا على أن التدخلات التنموية التى قامت بها الدولة بكل ربوع مصر، ساهمت فى تحقيق أهم حق من حقوق الانسان وهو جودة حياة حقيقية تصل للمواطن فى الصعيد وتمكنه من تحسين حياته المعيشية، لاسيما وأن المنيا تمثل 13% من إجمالى قرى المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية.

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