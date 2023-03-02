عاجل.. السيسى: الحرب الأوكرانية تسببت فى ارتفاعات قياسية فى أسعار الغذاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح عدد من المشاريع فى المنيا: انقضى عام منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وهى الحدث الهام فى حاضرنا، وهى تمثل صراعا اقتصاديا بين الشرق والغرب، وقد انعكست آثار هذه الحرب بقوة على الاقتصاد الدولى، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمى والذى لم يحصل بعد على فترة التعافى من الآثار المماثلة التى تسبب فيها فيروس "كوفيد -19"، ومصر مثلها مثل دول العالم أجمع، قد تأثرت سلبا بتلك الآثار، والتى تسببت فى ارتفاعات قياسية فى أسعار الطاقة والغذاء عالميا وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة منذ العام 2016، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المحقق فى تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهما بشكل ملحوظ فى احتواء آثار هذه الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير.

وتابع: كما ساهمت إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة فى توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا، وبفضل من الله وبتخطيط قائم على أسس علمية، واجهنا هذه الأزمة - ولا نزال – بخطى واثقة وبأهداف محددة.. كما طورت الدولة من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماما بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية.