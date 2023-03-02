رئيس الوفد: الرئيس السيسى اتخذ قرارات لصالح المواطنين رغم الظروف الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوفد فى تصريحات أثناء حضوره افتتاح مشروعات حياة كريمة بدعوة من الرئيس أن القرارات التى أعلنت بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25٪ من بداية شهر أبريل، تعد قرارات حكيمة من الرئيس، وتؤكد حرصه على حماية الأسر المصرية رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس الوفد، أن استمرار الدولة فى استكمال مشروعات حياة كريمة ورعاية الأسر المصرية، يؤكد على أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر وان مصر على الطريق الصحيح.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، أن الرئيس اثنى على عزيمة المصريين وهى نظرة صائبة لأن الشعب المصرى تحمل كثير من الصعب وسوف يخرج من هذه الأزمة العالمية التى أصابت دول كبرى غير مصر أكثر وعيا واستقرارا.
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