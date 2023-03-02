عاجل.. السيسى: الأمة المصرية صنعت الحضارة وسعدت بما شاهدت من إنجاز

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشباب المصرى يصنع التاريخ ويبنى المجد، متابعا: ماضون فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن الأمة المصرية صنعت الحضارة وسعدت بما شهدته من إنجازات.





وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح عدد من المشاريع فى المنيا: إنه ليوم جميل أن أتواجد بينكم فى صعيد مصر الطيب، وكم كانت سعادتى وفخرى، حين شاهدت كيف صنعت أيادى المصريين الإنجاز، ورسمت جهودهم المخلصة خارطة جديدة للوطن، وتفاؤلى بشباب مصر الذين يصنعون ويزرعون الأمل ويبنون مجدا بلا حدود، وثقتى فى قدراتهم مطلقة، وتلك الإنجازات التى تصنع بعزائم المصريين جميعا، إنما هى دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة، وأؤكد لكم بشكل قاطع أننا ماضون فى استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأناها سويا والتى تزامنت مع إرادتنا الوطنية فى استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته.

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