أخبار مصرية

الرئيس السيسي يشاهد عرضًا فنيًا بمشاركة كورال جامعة المنيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 03:30 مساءً - شهدت فعاليات افتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة في محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد نت العروض الفنية يقدمها كورال جامعة المنيا وفرقة المنيا الشعبية.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد افتتاح عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت المشروعات المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى القوصية ، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشي.

 

كما شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة، وافتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل بتونة الجبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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