إستمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة إلى سوريا وتركيا بحراً

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 03:29 مساءً - سفينة إمداد مصرية تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى تغادر ميناء العريش متجهة إلى سوريا وتركيا

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كلاً من سوريا وتركيا فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين .

غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الإجتماعى وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر ، ومن المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر .

وأعرب مسئولوا الدولتين عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية ، وذلك تزامناً مع زيارة السيد / سامح شكرى وزير الخارجية لتركيا وسوريا فى إطار التضامن المصرى مع كلتا الدولتين أعقاب الزلزال المدمر .

تأتى تلك المساعدات إستمراراً للدور المصرى الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات .