السيسى: الحماية الاجتماعية أسهمت فى تقليل آثار تداعيات الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، اليوم الخميس، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، أن الحماية الاجتماعية أسهمت فى تقليل آثار تداعيات الأزمة الأوكرانية على المواطنين.
وتابع الرئيس: تجاوزنا معا على مدار عقد، الأزمات والتحديات كافة.
ووصل الرئيس السيسى، اليوم الخميس، إلى مدينة المنيا الجديدة، وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% بمركز ومدينة ملوى.
وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بصعيد مصر.
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