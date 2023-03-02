لـ 30 ألف جنيه.. السيسى: رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، اليوم الخميس، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إن التطبيق اعتباراً من أول أبريل 2023.

ووصل الرئيس السيسى، اليوم الخميس، إلى مدينة المنيا الجديدة، وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% بمركز ومدينة ملوى.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بصعيد مصر.