القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لقيادة الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية لقيادة قوات الدفاع الجوى، وذلك فى إطار برنامج الزيارات السنوى لأعضاء التمثيل العسكرى للتعرف على التطور الهائل الذى تشهده القوات المسلحة بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية.





وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، أعرب خلاله عن تقديره بزيارة أعضاء التمثيل العسكرى لقيادة قوات الدفاع الجوى لمشاهدة منظومة العمل الإحترافية التى تعمل بها قوات الدفاع الجوى، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوى ستظل هى الحصن المنيع ضد من تسول له نفسه إختراق سماء مصر بما تمتلكه من منظومات قتالية متطورة وفرد مقاتل مؤهل بكافة المقومات التى تمكنه من مواكبة التحديث والتطوير فى علوم الدفاع الجوى الحديثة وتنفيذ المهام المكلف بها على أكمل وجه.

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن مهام وقدرات قوات الدفاع الجوى، أعقب ذلك قيام الوفد بجولة داخل قيادة قوات الدفاع الجوى إستمع خلالها إلى شرح مفصل تناول مدى التطور الذى تشهده قوات الدفاع الجوى بمختلف تخصصاتها وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية، ما يمكنها من حماية سماء مصر ضد كافة التهديدات، تلاها زيارة القاعة التاريخية ، وتفقد معرض البحوث الفنية لقوات الدفاع الجوى.

وفى ختام الجولة، عبر أعضاء التمثيل العسكرى عن إمتنانهم لتلك الزيارات وما تمثله من أهمية لتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة ببلدانهم والقوات المسلحة المصرية، فضلاً على تقديرهم لما تقدمه قوات الدفاع الجوى من جهود وتضحيات لتظل سماء مصر آمنة ضد أى تهديدات.