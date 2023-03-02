عاجل.. السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من إبريل

جدة - نرمين السيد - وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محافظة المنيا؛ لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بصعيد مصر.