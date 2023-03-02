عاجل.. السيسى: ماضون فى استكمال مسيرة البناء والتنمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته له خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، أن الشباب المصرى يصنع التاريخ ويبنى المجد، متابعا: ماضون فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن الأمة المصرية صنعت الحضارة وسعدت بما شهدته من إنجازات.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محافظة المنيا؛ لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بصعيد مصر.