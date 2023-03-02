يصل لـ7 آلاف جنيه.. السيسى يعلن زيادة الحد الأدنى لموظفى الدولة

جدة - نرمين السيد -

وقال الرئيس، اليوم الخميس، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إنه بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ووصل الرئيس السيسى، اليوم الخميس، إلى مدينة المنيا الجديدة، وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% بمركز ومدينة ملوى.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بصعيد مصر.