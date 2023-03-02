استمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا بحرا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة إلى سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب البلدين.

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