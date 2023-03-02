الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات الجديدة فى محافظة المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 02:24 مساءً - شهدت فعاليات افتتاح مشروعات جديدة خدمية وتنموية فى محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات الجديدة المختلفة التى تشهدها محافظة المنيا، وشارك فى الفيلم الوثائقي لاعب كرة القدم السابق أحمد حسن، والذي تحدث عن المشروعات القومية المتنوعة فى المنيا، فضلا عن مشروعات "حياة كريمة"، مثل مشروعات الطرق والكباري والكهرباء والمدارس وغيرها ودور هذه المشروعات فى دعم الاستثمار.

وتشهد محافظة المنيا طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.