أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 02:23 مساءً - وجه أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للدعم الكبير لمشروع كابيتانو مصر، مضيفا: " مشروع كابيتانو مصر، لأن فعلا في الصعيد عندنا مواهب كتير وتستحق فرصة .. وكابيتانو مصر خلق فرصة لأبناء مصر وفرصة إنه يطلع من عندنا أبطال يمثلوا مصر في كل الألعاب".

قال أحمد حسن، في كلمته امام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة المنيا، «أنا صعيدي أصلى مش تايواني ..خرجت من البلد دي وانا عندي 18 سنة وبدأت من أسوان .. كل أهل المنيا يعرفوا إني بتواجد مرتين على الأقل كل شهر".

وجه كابتن منتخب مصر السابق حديثه للرئيس السيسي قائلا: "أنا صعيدي أصلي لأن الإنجازات اللى أنا شايفها تخليني أشكر حضرتك على الدعم الكبير لأهل الصعيد لأني شوفت ده بعيني .. كان الصعيد مهمش وفى وجود تعليمات سيادتك شوفنا تطورات كبيرة والإنجازات والنجاحات وشبكة الطرق اللى كنا بنعاني منها .. فيه مشروعات سكنية وبقا فيه المنيا جديدة جوه المنيا .. أشكرك على الدعم الكبير والتحول الكبير".