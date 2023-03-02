حقوق الإنسان أولا.. المنيا ضمن أولويات النهوض بالمنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد -

وسلطت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، للباحثة منى لطفى، الضوء على اهتمام الدولة بالرعاية الصحية، حيث تبنت الدولة سياسة النهوض بالرعاية الصحية منذ 2014، بعد أن كان الوضع الصحى متدهورا فى ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض معدلات الإنفاق الصحى، ما أدى إلى فقر فى الخدمات الصحية، وبالتالى بدأت الدولة التوجه نحو تحسين الخدمات الصحية من خلال:

- وضع رؤية سياسة واضحة.

- المساواة فى توفير الرعاية الصحية.

- إشراك المجتمع المدنى.

- زيادة الإنفاق الصحى.

ونوهت الدراسة باهتمام الدولة الكبير بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى، فى جميع المجالات، ومن أهمها قطاع الصحة لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بحياة المواطنين، والذى أحدث نقطة فارقة فى بناء الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن الدولة سعت خلال الفترة الماضية، إلى تدشين العديد من المشروعات فى المجال الصحى، سواء من مستشفيات ووحدات صحية لتوفر الرعاية الصحية الشاملة لأهالى الصعيد، ومحافظة المنيا خاصة، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، والعمل على تطوير أخرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 101 مشروع بتكلفة 2.1 مليار جنيه، فى الفترة من 2014 حتى 2022 ومنها:

- مستشفى ديرمواس، بتكلفة تبلغ 239 مليون جنيه، وتطوير مركز أورام المنيا بتكلفة 68 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من تطوير مستشفى صدر المنيا بتكلفة 20 مليون جنيه.

- مستشفى العدوة، بتكلفة 392.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 48%، ومستشفى مطاى بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35%، ومستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 336 مليون جنيه.

- مستشفى الكلى بسعة 450 سريرا ويتكون من طابق أرضى و4 طوابق علوية بإجمالى مسطح 1500 مترمربع، بتكلفة 250 مليون جنيه.

- مستشفى الكبد الذى يتكون من 5 طوابق بطاقة 206 أسرة بتكلفة 166 مليون جنيه.

- مستشفى سملوط بمساحة إجمالية 9630 مترمربع، بتكلفة 250 مليون جنيه.

- تطوير مستشفى النساء والتوليد والأطفال بجامعة المنيا، بسعة 800 سرير على مساحة 4200 متر مربع بتكلفة 50 مليون جنيه.

ورصدت الدراسة أبرز المبادرات التى أطلقتها القيادة السياسية فى المنيا ومنها:

- مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

- مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال.

- مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال.