وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلى ملفات التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، نظيره البرازيلى ماورو فييرا.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، نظيره البرازيلى ماورو فييرا. وناقش الوزيران ملفات التعاون الثنائى بين البلدين وأبرز قضايا دول الجنوب والملفات الدولية محل الاهتمام المشترك.

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