مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.. بوابة مصر للقرن الـ21

جدة - نرمين السيد - وتعد فئة المتفوقين والنابغين دراسيا، قاطرة التقدم للأمة والثروة الحقيقية لمستقبلها، والتى تحتاج لبذل الكثير من الجهد من أجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوجيه موهبتهم للطريق الصحيح من أجل خدمة أوطانهم، ومن هنا جاءت لمصر فكرة إنشاء مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM.

مدارس STEM للمتفوقين

هى مجموعة مدارس داخلية ثانوية حكومية فى جمهورية مصر العربية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأنشأت بقرار من وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكى.

وتنتهج هذه المدارس نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمى يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب فى تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين فى التخصصات العلمية.

وبدأت فكرة المدارس كمنحة أمريكية ضمن مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لرعاية الطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم فى مصر، وكانت البداية سنة 2011 بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين) بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأول مدرسة (بنات) تم إنشاؤها فى المعادى عام 2012.

وفى عام 2015/2016، تم التوسع بإنشاء سبع مدارس بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ثم توسعت حتى وصل عدد المدارس فى العام الدراسى 2022/2023 إلى 19 مدارسة فى عدة مدن ومحافظات مصرية، ومع افتتاح عدد من الفروع هذا الفصل الدراسى، يصل إجمالى عدد الأفرع إ لى 22 فرع على مستوى الجمهورية.

وتصل مدة الدراسة فى مدارس STEM لثلاث سنوات، والإقامة الداخلية للطلاب إجبارية.

وتراعى مدارس STEM فى مناهجها تغطية الموضوعات التى تدرس فى مدارس الثانوية العامة، مع تطبيق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب فى الفصل الواحد عن 25 طالبا. ويحصل خريجوا مدارس STEM على شهادة الثانوية العامة فى العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.

ويتم تأسيس مدارس STEM للمتفوقين بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة، فهى تضم فصول دراسية ومعامل كيمياء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات، وقاعات طعام، وقاعات للاستذكار.

مصروفات مدارس STEM

تصل مصروفات هذه المدارس لطلاب المدارس الحكومية 1000 جنيه سنويا، ولطلاب المدارس الخاصة والدولية 31 ألفج نيه، ولطلاب المدارس الخاصة الذين تقل مصروفاتهم عن 30 ألف جنيه، مبلغ مساوى لما يسددونه للمدارس المقيدين بها.

الشهادة النهائية لمدارس STEM

تمنح هذه المدارس فى النهاية الشهادة الثانوية المصرية فى العلوم والتكنولوجيا، وتتيح لخريجيها، الحصول على منح بالخارج أو بالجامعات الدولية فى مصر، وللخريجين شريحة خاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية تعتمد على النسبة المرنة.

ويلتحق خريجو مدارس STEM بالكليات العلمية فقط مثل: الطب، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والعلوم بحسب مجموع الطالب.

والآن، توجد مدارس STEM فى محافظات: أسيوط، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الإسماعيلية، بنى سويف، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية وكفر الشيخ.

نظام التعليم بمدارس المتفوقين:

- جوهر التعلم فى مدارس المتفوقين هو Capstone، حيث يطبق الطلاب جميع المعارف المكتسبة لحل مشكلة واحدة من تحديات مصر الكبرى، وفقا لـ"عمليات التصميم الهندسى EDP".

- يطلب من الطلاب فى كل فصل دراسى تصميم نموذج أولى لحلهم بناء على متطلبات وقواعد محددة، إلى جانب ذلك دوريات التفكير المنتظم.

الأهداف الأساسية لمدارس STEM

- نشر نظام تعليمى حديث "STEM" فى المدارس المصرية.

- رعاية الموهوبين والمتفوقين وتنمية قدراتهم.

- تدريس المناهج المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

- تطوير استخدام أساليب تكنولوجيا المعلوما لتطوير العملية التعليمية.

- تحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

- فتح المجال أمام القدرة الكاملة الإبداعية للطلاب.

المهارات الأساسية الضرورية لسوق العمل والتي يكتسبها طلاب مدارس المتفوقين

- حل المشكلات

- الإبداع

- العمل بروح الفريق الواحد

- التفكير المستقل

- المبادرة

- التواصل

- محو الأمية الرقمية

مميزات خريجي مدارس المتفوقين STEM

تظهر أهمية هذا النوع من المدارس لقدرتها على تأهيل وإعداد خريجين بمواصفات تتناسب مع المؤهلات المطلوبة حاليا لسوق العمل وذلك حيث:

- 75 % من بين جميع الوظائف الجديدة سوف تتطلب مهارات فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

- 90 % من الوظائف ستحتاج إلى مهارات رقمية فى السنتين إلى الخمس سنوات القادمة.

- 50 % من الوظائف الحالية التى تعانى من نقص فى المهارات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويتوقع أصحاب العمل حاجتهم إلى زيادة المتخصصين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا فى السنوات الـ15 القادمة.

إنجازات مدارس المتفوقين stem

- حصل عدد كبير من طلاب هذه المدارس على جوائز عالمية أبرزهم الطالبة: ياسمين يحيى مصطفى، التى حصلت على المركز الأول عن فئة علوم الأرض والبيئة فى معرض إنتل الدولى للعلوم والهندسة، لاختراعها جهاز "القوة الكامنة فى قش الأرز"، الذى يعمل على تبخير المياه على حرارة حرق قش الأرز وتوليد أنواع مختلفة من الطاقة.

- حصلت الطالبة فاطمة على البنا، على المركز الرابع على مستوى العالم "أيسف 2021".

- حصل كل من الطالب عبدالله عفيفى والطالب آدم ياسر، على المركز الرابع على مستوى العالم "آيسف 2021"

- فازت مصر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في تحدى IOT بالإمارات.

- فازت مدرسة العبور ومدرسة الدقهلية، كأفضل مدارس في تحدى الجدول الدورى على مستوى العالم 2021.

الميداليات التي حصل عليها طلاب مدارس STEM في المسابقات الخارجية:

شروط الالتحاق بمدارس STEM للمتفوقين

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم فى 1 أكتوبر عن سبعة عشر عاما.

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومى أو الخاص أو التجريبى أو المدارس الدولية.

- يشترط للالتحاق بها حصول الطالب بالشهادة الإعدادية على نسبة 98% والدرجة النهائية فى مادة من ثلاثة مواد هى: العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، أو 95% والدرجة النهائية مادتين فى مادتين من المواد الثلاثة، وألا يكون الطالب قد رسب فى أى سنة دراسية سابقة.

- كما تقبل مدارس ستيم الطلاب الحاصلين على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمى، ولو لم يكن مستوفى شروط لشروط المجموع الكلى والدرجات النهائية فى مادة أو مادتين.

التقديم والالتحاق

- يكون التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وهو عبارة عن جزأين:

الأول: تقديم إلكترونى للطلاب الذين يحق لهم التقدم، مع كتابة ترتيب الرغبات، ويتم طباعة استمارة التقدم.

الثانى: تقديم ورقى فى الإدارة التعليمية التابعة لها المدارس الإعدادية.

- يشترط النجاح فى اختبار القبول الذى يتكون من 4 محاور، وهى: رياضيات، علوم، لغة أنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية، حيث يكون التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الطالب المتقدم للكشف الطبى واختبارات قياس المهارات والذكار والعلوم والرياضيات.

- يتم قبول إجمالى عدد 1190 طالبا وطالبة، فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسى 2022/2023، بعدد 1000 طالب فى 15 مدرسة بنينن و990 طالبة فى 14 مدرسة بنات.

مدرسة STEM بالمنيا

تواجد المدرسة داخل مدينة المنيا الجديدة، وتضم 104 طلاب، وتشمل فصول مجهزة بأحدة الوسائل التعليمية ومبانى للإقامة لكل من الطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على الأنظمة العالمية.

إنجازات STEM بالمنيا

- صهيب عامر، من أفضل 100 طالب على مستوى العالم فى علوم الأعصاب والاختراعات، يستخدم ثانى أكسيد الكربون فى تصنيع مواد البناء.

- حصول الطالب كيرلس طلعت، على المركز الاول فى معسكر SIEMENS ومشاركته فى مؤتمر المناخ بمشروعه "عيش بنقاء".

- مشاركة طلاب المدرسة فى المعرض المحلى للعلوم والهندسة ISEF وتأهل الطالب زياد نصر، للمعرض الجمهورى بمشروع الحنجرة الميكانيكية Miraclarynx.

- قبول الطالب زياد السيد فؤاد، بالصف الثالث لجامعة Rochester بولاية Minnesota الأميريكية، لدراسة علوم الحاسب فى منحة كاملة بالجامعة.

- قبول الطالب عمرو خالد، ببرنامج ALA بدولة جنوب أفريقيا من بين 10 طلاب فقط على مستوى الجمهورية بدعم كامل وسيسافر الطالب فى يونيو 2023 لجوهانسبرج.

- تصعيد فكرة فريق الطلاب (همام محمد جابر- محمد أحمد ربيع- مصطفى ياسر عبد الفتاح) ومعهم أحمد سالم مشرفا فى الجولة النهائية فى مسابقة Earth Prize من بين أكثر من 50 فريق.

إنجازات اتحاد الطلاب STEM بالمنيا

- المشاركة في مبادرة "اتحضر للأخضر".

- المشاركة في مبادرة "امسك عليك لسانك".

- المشاركة في مبادرة "SIYP".

- المشاركة في مبادرة "قادرون باختلاف".

مشاريع مدرسة STEM بالمنيا