تضم أكبر مصانع السكر فى العالم.. التنمية الصناعية فى المنيا خلال 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - وكان القطاع الصناعى فى المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بين الأنشطة الاقتصادية التى يمارسها سكان محافظة المنيا، وكانت مقتصرة حتى وقت قريب على الورش الحرفية والمنشآت التقليدية.

وخلال السنوات الأخيرة، تغير الوضع ودخلت الصناعات المتطورة إلى محافظة المنيا بعد إقامة المناطق الصناعية فى محافظة المنيا فارتفعت نسبة النشاط الصناعى فى المحافة.

وتتميز محافظة المنيا بوجود 4 مناطق صناعية، أولها المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، وهى على مساحة 1.9 ألف فدان، المنطقة الثانية بوادى السريرية، وتقع على مساحة 22.7 ألف فدان.

أما المنطقة الصناعية الثالثة فى المنيا فتقع فى الشيخ فضل، والرابعة هى المنطقة الصناعية الجديدة وتقع على مساحة 68 فدانا.

وحققت الدولة طفرة تنموية واقتصادية فى محافظة المنيا على مدرة الفترة الماضية، لما تمتلكه المحافظة من مقومات تجعل لديها العديد من الفرص الاستثمارية، ومن أجل توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، إضافة لتشجيع المستثمرين لإقامة العديد من المشروعات فى المحافظة.

وساعدت المشروعات على دفع عجلة الإنتاج فى المحافظة، وهو ما حقق عائد اقتصادى كبير.

ويجرى إنشاء مجمع إنتاج الرخام بطريق الشيخ فضل / رأس غارب، وهو من أكبر مصانع الرخام فى الصعيد.

كما تم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتوفير مبلغ 77 مليون جنيه لاستكمال مرافق المنطقة الصناعية لرفع كفاءة البنية التحتية.

ويعد مصنع السكر فى المنيا من أكبر المصانع فى العالم، حيث ينتج ما يصل إلة 900 ألف طن من سكر البنجر سنويا.

ويسهم المشروع فى سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه فى مصر بنسبة 75% وهو ما يوفر واردات بقيمة 900 مليون دولار، بينما سيتم تصدر منتجبات بقيمة 120 مليون دولار سنويا.

وبدأ التشغيل التجريبى لمصنع العسل الأسود بعدما توقف المصنع لأكثر من 4 سنوات، حيث تم نقل أصول المصنع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى المحافظة فى عام 2016.

وبناء على خطط الدولة، ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة خلال عام 2021 إلى 725 منشأة صناعية، مقارنة بـ 438 منشأة فى عام 2014، وهو ما انعكس بشكل مباشر على عدد الفرص الموفرة لأبناء المحافظة، والتى وصلت إلى 18.35 ألف فرصة عمل خلال عام 2021.