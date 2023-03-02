افتتاح ملتقى توظيف يوفر 1503 فرص عمل لذوى الهمم (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، الملتقى الأول لتشغيل ذوى الهمم بالمحافظة، والذى نظمته مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، ليوفر 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوى الهمم فى 74 شركة قطاع خاصة فى العديد من المجالات.





ويأتى الملتقى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتماشيا مع خطة "الوزارة"نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم، بحسب تصريحات للوزير على هامش الملتقى.



وتفقد الوزير الملتقى واستمع إلى المواطنين وطمأنهم على متابعته المستمرة حتى استلامهم فرص العمل، ووجه ذوى همم الشكر للوزير على المصداقية فى عرض ومتابعة فرص العمل والاهتمام بهم.



وقال بيان للوزارة اليوم أن فرص العمل تضم مختلف المؤهلات الدراسية وهى مجالات: "السياحية، خدمات بيئية، أمن وخدمات، دعاية وإعلان، خدمات مالية وتجارية"، وذلك على مهن (محاسب، إدارى، مدرسين جميع التخصصات، عامل عادى، عامل إنتاج، عامل تعبئة وتغليف، مشرف، عامل مغسلة، عامل غرف، عامل تجهيز، عامل مخزن، عامل تجميع، خدمة عملاء، مندوب مبيعات، مندوب مراسلات ، أفراد أمن، عامل سوتيش، عامل مكواه، سائقين، بائعين، عامل بوفيه، عامل تشطيب، ترزى – مقص دار، تفصيل، مدخل بيانات، سباك، كهربائى، فنى سكريت، فنى تبريد وتكييف، نقاشين، مندوب متابعة عمليات الشراء، فنى صيانة، عامل خدمات وعامل نظافة، مساعد عمليات، مترجمين عربى وانجليزى، مراقب، أمين صندوق".



وشملت العقود التى تم توقيعها وتسليمها لذوى الهمم كقائمة أولية بعض الأسماء وهى: "سوزان فوزى محمد، محمد فتحى محمد أمين، عبد الله سيد مراد، رمضان محمود عبد العزيز، اسمان سيد محمد، أحمد فؤاد بكرى، محمد جمال صلاح الدين، محمد هشام رمضان، عبد الرحمن احمد محمد السيد، مصطفى محمد أمين، على مسعد سليمان، شيماء عثمان بشير، أحمد حسن عبدالله، عبد الرحمن هانى مرتضى، فاطمة خالد حسانين، رمضان سعيد سيد، عمرو حسن على حسن، إسلام عبد الباسط عبده، أحمد مدحت عبد النبى، محمد ماهر محمد، نهى حسنين مصطفى، احمد حيدر صديق، مريم عبد الهادى مدبولى، زينب على عباس، احمد محمد محمد هلال، احمد مصطفى احمد، إسلام سيد محمد سيد، محمد أحمد، أحمد طارق، عبد الناصر إبراهيم محمود، رجب أحمد أحمد حسن، أحمد محمد عبد السميع، روبين سمير حنا".



ورافق الوزير خلال فعاليات الافتتاح أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وأحمد اسماعيل مدير عام شئون المديريات بالوزارة، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.