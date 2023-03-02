الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ 1.2 مليون مواطن خلال يناير الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان لمليون و251 ألفا و479 مواطنا بالمستشفيات والوحدات التابعة للإدارة المركزية لطب الأسنان بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير الماضى.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار فى بيان، اليوم الخميس إنه تم تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان بالمجان لـ 5 آلاف و289 مواطنا من خلال 14 قافلة علاجية وتثقيفية متخصصة بمحافظة القاهرة، خلال الشهر نفسه، وذلك لتقديم خدمات علاجية ذات جودة لجميع الفئات فى أماكن إقامتهم.

وأضاف المتحدث أنه تم عمل تحليل للبيانات المرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان، للوقوف على الاحتياجات وتلبيتها، موضحا أنه يجرى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج التسجيل الطبى فى كل تخصصات طب الفم والأسنان المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأسنان الدكتور وليد حسن إلى الانتهاء من تدريب 200 طبيب أسنان بمحافظات "جنوب سيناء وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة والجيزة"، وذلك من خلال 4 دورات تدريبية تم تنفيذها من يوم 1 يناير وحتى يوم 24 فبراير الماضى؛ لرفع كفاءة أطباء الأسنان.

وأضاف أنه يجرى تدريب 500 طبيب أسنان بمحافظات "المنيا وقنا والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة المقبلة؛ لرفع كفاءة أطباء الأسنان المهنية، بما ينعكس إيجابيا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.