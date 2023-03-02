السيسى: مشروعات التنمية هدفها المواطن ولن ننسى أبدا أهالى الصعيد والريف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة للرئيس السيسى خلال استقبال أهالى قرية "المعصرة " له فى مستهل تفقده لمشروعات "حياة كريمة" بمركز ملوى فى محافظة المنيا، وتناول طعام الإفطار معهم اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسى " نحن سعداء وفخورون بالعمل التطوعى فى قرية المعصرة وفى محافظة المنيا، ونقدر ما تقومون به من عمل تطوعى فى المحافظة والذى غير الصورة إلى الأفضل"، معربا عن شكره للمتطوعين باسم كل المصريين وباسم المحافظة وباسمه شخصيا.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه علي كل الشباب والمتطوعين الذين قاموا بأعمال خيرية في قرية المعصرة وفي محافظة المنيا أن يشعروا بالفخر والسعادة لما حققوه.

وأضاف: "إن هذا اليوم يوم جميل جدا.. أشكركم علي الجهد المبذول، وما قدمتوه شئ مشرف ومفرح، وهذا شئ أسعدني كثيرا، وكل محافظة تقدم شبابها، ويجب أن تشعروا أنتم أيضا بالسعادة والفخر بما قمتم به وأن زيارتى إلى المنيا اليوم هى ثالث محافظة أزورها ".

ودعا الرئيس السيسى الحضور بألا يحرموا شباب المحافظة، بالإضافة إلى الشباب صغار السن، من العمل التطوعي، بل يجب أن يفهموا أن ما يفعلوه من أجل مصر أمر جميل ومشرف، منوها بأن مظهر المحافظة بسبب مساعدة هؤلاء الشباب أصبح "رائعا"، مضيفا "نحن نستطيع أن نفعل ما هو أكثر بكثير".

وقدم الرئيس السيسى الشكر والتحية والتقدير للمتطوعين من الشباب باسمه وباسم كل المصريين وباسم المحافظة.