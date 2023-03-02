القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال المصرية

جدة - نرمين السيد - احتفلت القوات الجوية، بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران، للطائرات الرافال المصرية بجمهورية مصر العربية، بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة "داسو" الفرنسية، وعدد من كبار مسؤولى السفارة الفرنسية بالقاهرة.





وبدأت مراسم الاحتفال بعرض تقديمى عن القوات الجوية، وألقى ممثل القوات الجوية كلمة نقل خلالها التحية والترحيب بالحضور، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية تبرز مدى التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والفرنسى بما يسهم فى تعزيز العلاقات. وألقى ممثل شركة "داسو" الفرنسية، كلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة وشركة "داسو" الفرنسية، وتطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى المرحلة المقبلة. وأشاد برجال القوات الجوية المصرية ومدى قدرتهم على استيعاب تكنولوجيا تسليح الطيران المتطورة لتنفيذ المهام المكلفين بها بأحدث الأساليب الاحترافية. واختتمت الاحتفالية بتبادل تسليم الدروع بين الجانبين، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الشركة الفرنسية.

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