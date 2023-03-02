«الصحة» تنظم ورشة عمل لزيادة الوعى بقضايا العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - وتأتى ورشة العمل لتعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة ونشر الوعى بحقوق المرأة والإسهام فى ضمان ممارساتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وقضايا العنف ضد المرأة والنوع الاجتماعى، وذلك من خلال حملات توعوية وإعداد مدربين معتمدين للتعريف بالإطار التشريعى والإجراءات المتخذة للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات والإبلاغ عن جرائم العنف ضد المرأة وذلك للتوعية بكل حقوق المرأة وتمكينها ونشر الوعى الثقاف لديها.

جدير بالذكر حضر الندوة عدد من العاملات بالوزارة بدعوه من حنان الكيكى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ممثلة فى الدكتورة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب الشكاوى، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس وحده تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة جاسمين سامى مدير فريق عمل النوع الاجتماعى بمشروع الأسرة.