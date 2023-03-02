8 سنوات من التنمية.. إنجازات الرئيس السيسى بقطاع الزراعة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - على مدار الـ 7 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات الكبرى فى مسيرة التنمية على الأصعدة كافة، وأولت الدولة المصرية قطاع الزراعة فى محافظة المنيا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا.





وتعد الزراعة هى النشاط الاقتصادى الرئيسى فى محافظة المنيا، وفى هذا السياق ونتيجة لجهود الدولة الموجهة للقطاع وصلت المساحة المنزرعة إلى 524.82 فدان خلال عام 2020-2021، كما بالزراعة نحو 58% من القوى العاملة بالمحافظة كما تتميز بكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، معلومات عن إنجازات محافظة المنيا خلال 8 سنوات فى مجال الزراعة، حيث إن الدولة تسعى إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، لتعزيز مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها فضلًا عن تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

وعلى صعيد المشروعات التنموية، نفذت الدولة "مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر" فى نوفمبر 2017، الذى يهدف إلى تطبيق غرض التكثيف المحصولى عن طريق تقييم 7 أنظمة متطورة، وترشيد استخدام المياه والأسمدة وتلبية احتياجات السوق، وبلغت التكلفة الإجمالية 3.2 مليارات جنيه، وساهم المشروع فى توفير 426 فرصة عمل للشباب، وقراض 51 ألف مشروع متناعى الصغر، فضلًا عن توفير 55 ألف فرصة عمل فى القطاع الزراعى والحيوانى والخدمى، والتجارى.

انتهت الوزارة من تسجيل 35 ألف حائز أراضى زراعية بالمنيا بنسبة 80.5% من إجمالى الحائزين عام 2022، وجار تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 62 ألف فدان، وبلغ نصيب المنيا 14.7 ألف فدان.