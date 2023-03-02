الرئيس السيسى يصفق لطفل اخترع لعبة خلال تفقده مشروعات حياة كريمة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وقال الطفل للرئيس السيسى: "المعدات دى ممكن تكون غالية شوية، لكننا بنستهدف أن يفكر الطفل ويصنع لعبته فى مصر وعلى طريقته الخاصة، وليس شراءها، ونحرص أن يخترع الطفل لعبته ويتسلى بها".
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حديثه له قائلا: "بتتكلف كام يا محمد؟" وردت إحدى المعلمات: "جابوا لنا المعدات بـ56 ألف جنيه".
ورد الطفل قائلا: "يأتى ذلك فى إطار التحول الرقمى، وجمعنا أكثر من لعبة"، وأعجب الرئيس بحديث الطفل وصفق له، كما صفق له الحضور جميعا.
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