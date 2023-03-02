بروتوكول تعاون بين جامعتى العلمين الدولية ووليام باترسون وكلية أوشن كاونتى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتى الأمريكيتين.





جاء ذلك بحضور الدكتور رشدى زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور جيرى داستى رئيس مجلس أمناء كلية أوشن، الدكتور جون لارسن رئيس كلية أوشن، وممثل عن جامعة وليام باترسون، الدكتورة ميساء هوارد نائب رئيس كلية أوشن للعلاقات الدولية، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فى المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية.

وأشار عاشور إلى أهمية هذا البروتوكول والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع فى التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميا؛ للاستفادة من خبراتها فى توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولى متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة معترف بها دوليا ومحليا، مؤكدا على أهمية دور الجامعات الأهلية فى إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

كما أكد عاشور أهمية البروتوكول الموقع، والذى يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية، موضحا أنه سيسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

وأكد الدكتور عصام الكردى أن هذا البروتوكول هو نتاج عمل وجهد كبير من جامعة العلمين الدولية وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتى الأمريكيتين، مشيرا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيحصل الطالب بجامعة العلمين الدولية على شهادات مزدوجة من جامعة العلمين وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتى، حيث تسعى جامعة العلمين إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة العلمين تمثل واحدة من الجامعات الدولية التى تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها فى دول العالم.

وأضاف الكردى أن هذا البروتوكول يفتح مجالات التعاون العلمى المشترك، وعمل برامج مشتركة تدريبية فى كافة المجالات، كما يتضمن تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس.

وأكد وفد جامعة وليام باترسون وكلية أوشن على أهمية التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية المصرية، وبالأخص جامعة العلمين الدولية فى شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدا بالبرامج التى تقدمها جامعة العلمين الدولية.

وأشار الوفد إلى أن هذا البروتوكول يفتح مجالات التعاون العلمى مع جامعة العلمين الدولية، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم ذى مستوى متقدم، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية فى المجالات الحيوية، التى يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.