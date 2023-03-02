الجامعة الأمريكية: مبادرة تعليم الإنجليزية مجانا ليست حكرا على هذه الأعمار

جدة - نرمين السيد - حلَّ الدكتور أحمد دلال أول رئيس عربى للجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ إنشائها، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، على قناة cbc، للحديث عن المبادرة المجانية التى طرحتها الجامعة لتعليم اللغة الإنجليزية، لمن يرغب فى ذلك.





أوضح دلال خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، أن برنامج "الطريق إلى الجامعة" يتيح تعلم اللغة الإنجليزية مجانا عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الجامعة استفادت من خبرات الغير فى التعلم عبر الإنترنت، مضيفا: "لكننا أيضاً لدينا خبرات فى تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بالعربي، فى مصر تحديداً، ولدينا معرفة للبيئة الثقافية لطلابنا".

أوضح رئيس الجامعة الأمريكية أن "الكورس المجانى" ليس حكرًا على الفئة العمرية من 13 لـ 18 عاماً، كما هو متداول، لكنهم أخذوا فى عين الاعتبار هذه الفئة العمرية ضمن الإطار الثقافى للمواطنين المصريين، قائلا: "أيضًا تمت الاستفادة من الخبرات فى تعليم اللغات لغير الناطقين بها، خاصة أن تعليم اللغة مر بمراحل مختلفة فى العالم كله".

وبسؤاله عن طريقة الاشتراك فى البرنامج، أشار دلال إلى أن الأمر بسيط للغاية، مجرد دخول الطالب على رابط البرنامج، ويسجل اهتمامه بالاشتراك ويضع بريده الإلكترونى، فتأتيه رسالة من الجامعة برابط دخول البرنامج. كما يتم عمل اختبار "أونلاين" لتحديد المستوى أولا، وبناء عليه يتقرر فى أى مستوى سيبدأ منه.

تابع أنهم فى الجامعة لا يهدفون للربح مطلقا، ورغم أن تلك المبادرة "المجانية" قد تؤثر على الدورات المدفوعة لكنهم يعتبرونها أهم مشروع حققته الجامعة.