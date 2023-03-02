الرعاية الصحية فى المنيا.. إنجازات متواصلة على مدار 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على الأسس التى وضعتها "الجمهورية الجديدة" للارتقاء بـ الرعاية الصحية الشاملة فى إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهم المبادرات الرئاسية الصحية والتى نجحت فى تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية فى مصر.

كما نشر معلومات عن إنجازات محافظة المنيا خلال 8 سنوات، وبعض المعلومات الأساسية عن محافظة المنيا من حيث المساحة وعدد السكان، إذ تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 32.3 ألف كيلومتر مربع وتنقسم إلى 9 مراكز و9 مدن وتضمم 61 وحدة محلية كروية، تتبعها 300 قرية ويبلغ إجمالى سكان المحافظة 6.1 مليون نسمة، كما يبلغ معدل الزيادة الطبيعية للمحافظة 20.4 لكل ألف نسمة.

حققت الدولة طفرة فى مجال تحسين الرعاية الصحية بالصعيد ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، وذلك بإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير أخرى وبلغت تكلفة الانتهاء من 101 مشروع بقطاع الصحة بالمحافظة نحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من "2014 - 2022"، كما أنه جارٍ تطوير عدة مستشفيات أخرى أهمها:

كما أنشأت الدولة داخل المحافظة العديد من المستشفيات: