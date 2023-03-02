الرئيس السيسى يتفقد مكتبة حياة كريمة فى ملوى (صور)

جدة - نرمين السيد -

وتشهد القرية تنفيذ عدد من مشروعات حياة كريمة، منها المجمع الزراعى ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد ومكتبة «حياة كريمة» داخل مركز الشباب بالقرية.

ووصل الرئيس السيسى، اليوم الخميس، إلى مدينة المنيا الجديدة، وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100٪ بمركز ومدينة ملوى.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محافظة المنيا؛ لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة.