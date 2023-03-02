تطور غير مسبوق فى المنيا.. 8 سنوات من الإنجازات بالتعليم الأساسى والفنى

جدة - نرمين السيد - حرصت الدولة منذ الوهلة الأولى، على توفير بيئة تعليمية متطورة فى كل محافظات مصر من خلال التعليم الأساسى والفنى، ومن بينها محافظة المنيا، وبدأت فى تبنى فلسفة جديدة للقيام بذلك على نحو يزيد من عمليات الابتكار وتنمية الملكات الإبداعية.





الدولة لم تقم فقط بتوسعة وعمل إحلال كلى وجزئى بل قامت بإلإنشاء أيضا لمجموعة مدارس بلغ عددها 497 مدرسة بالمنيا، وبتكلفة بلغت 2.1 مليار جنيه فى ثمانى سنوات، وتحديدا منذ يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2022.

تواصلت جهود الدولة فى هذا الشأن، حيث نفذت أعمال تطوير وصيانة شاملة ورفع كفاءة المدارس التى تم بناؤها بالفعل وقائمة، بالإضافة إلى توريد التجهيزات اللازمة للمدارس القائمة من خلال مديرية التربية والتعليم فى محافظة المنيا.

هناك 27 مدرسة جار العمل على إنشائها وتوسعتها والعمل على إحلالها سواء كليا أو جزئيا، ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية وبتكلفة بلغت 160.6 مليون جنيه.

من بين الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا عام 2021-2022، سيطر قطاع التعليم قبل الجامعى بنسبة تصل إلى 8.3%، بتكلفة بلغت 281.2 مليون جنيه، وكان هناك مبالغ تم إنفاقها لإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، و50 مليون جنيه لعملية الإحلال والتجديد لعدد من المدارس، بالإضافة إلى مبلغ 31.3 مليون جنيه لإعادة تأهيل مدارس أخرى.

كما تم العمل على إنشاء وتجهيز فصول خاصة بالمدارس الثانوية بتكلفة 30 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول لمدارس اللغات بقيمة 16 مليون جنيه.

وبنظرة إلى التعليم قبل الجامعى الأزهرى، فقد قامت الدولة بالانتهاء من إنشاء 14 معهدا أزهريا ليبلغ عددهم 5996 فصلا دراسيا وبلغت تكلفتهم 107.2 ملايين جنيه فى ثمانى سنوات.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2115 لسنة 2018، فقد تم إصدار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة فى مدينة ملوى لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بهدف إقامة إدارة تعليمية بالمركز.

وفى ختام هذا الملف، نستطيع أن نقول إن محافظة المنيا تضم 488 معهدا أزهريا، سيستفيد من خلاله 101.77 ألف تلميذ، كما أن الحاسب الآلى تم تزويده إلى 58.81 % من المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى أن الكثافة الخاصة فصول المعاهد الأزهرية بالمحافظة يبلغ متوسطها 37.62 تلميذا لكل فصل.