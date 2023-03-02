أطفال المنيا يستقبلون الرئيس السيسى بالأحضان والورود

جدة - نرمين السيد - واستقبل الأطفال، الرئيس السيسى، بالورود والأحضان، فى مشهد أبوى يجسد محبة الأطفال للرئيس السيسى.

ووصل الرئيس السيسى، اليوم الخميس، إلى مدينة المنيا الجديدة، وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100٪ بمركز ومدينة ملوى.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محافظة المنيا؛ لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بصعيد مصر.