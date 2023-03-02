توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 10:26 صباحاً - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية برئاسة د. عصام الكردي رئيس الجامعة، وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين، بحضور د. رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، د. جيري داستي رئيس مجلس أمناء كلية أوشن، د.جون لارسن رئيس كلية أوشن، وممثل عن جامعة وليام باترسون، د. ميساء هوارد نائب رئيس كلية أوشن للعلاقات الدولية، د.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والأمريكية.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية هذا البروتوكول والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا، مؤكدًا على أهمية دور الجامعات الأهلية في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما أكد د. أيمن عاشور أهمية البروتوكول الموقع، والذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية، موضحًا أنه سيسهم بشكل فعال في دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متميزة.

ومن جانبه أكد د. عصام الكردي أن هذا البروتوكول هو نتاج عمل وجهد كبير من جامعة العلمين الدولية وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيحصل الطالب بجامعة العلمين الدولية على شهادات مزدوجة من جامعة العلمين وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي، حيث تسعى جامعة العلمين إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة العلمين تمثل واحدة من الجامعات الدولية التي تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم.

وأضاف د. الكردي أن هذا البروتوكول يفتح مجالات التعاون العلمي المشترك، وعمل برامج مشتركة تدريبية فى كافة المجالات، كما يتضمن تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس.

وأكد وفد جامعة وليام باترسون وكلية أوشن على أهمية التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية المصرية، وبالأخص جامعة العلمين الدولية فى شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بالبرامج التى تقدمها جامعة العلمين الدولية.

وأشار الوفد إلى أن هذا البروتوكول يفتح مجالات التعاون العلمي مع جامعة العلمين الدولية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم ذي مستوى متقدم، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية في المجالات الحيوية، التي يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.