وزير الصناعة الأردنى: العلاقات مع مصر استراتيجية وقوية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الأردنى - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن العلاقات المصرية الأردنية استراتيجية وقوية وقائمة على قوة وأخوية العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

وأضاف أن العلاقات استراتيجية بين مصر والأردن فى مختلف القطاعات والمجالات، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

واعتبر أن اللجنة الثنائية بين مصر والأردن تعد نموذجا للتعاون العربى العربى، مؤكدا أن مصر والأردن فى اجتماعات مستمرة ودائمة لما فيه مصلحة للشعبين الشقيقين.

وحول الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذى انعقد فى عمان.. أشاد الوزير الأردنى بمجموع الاتفاقيات التى وقعت على هامش الاجتماع بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات ستكون فى مصلحة الأوضاع الاقتصادية فى البلدان الأربع.

وأشار إلى أهمية مخرجات اجتماع اللجنة التى تكللت بتوقيع اتفاقية استثمارية فى قطاعات أساسية تتعلق بالأمن الغذائى والدوائى والسيارات الكهربائية وغيرها من المجالات، وبقيمة تتجاوز مليارى دولار، فى توفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل فى البلدان الأربع.

ولفت إلى أن هذا التعاون وهذه الاتفاقيات ونتائج الاجتماعات سواء التى عقدت بالإمارات أو مصر وأخيرا بالأردن جاءت تنفيذا لتوجيهات قيادات البلدان العربية الأربعة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات والتعاون المشترك تؤسس لتعاون عربى أشمل فى المجالات الاقتصادية وتحقيق التكامل فى عدد من القطاعات بين مختلف البلدان العربية.

وكشف عن أن هناك دولا عربية تريد الانضمام إلى اللجنة الرابعة الحالية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، معربا عن سعادته وتطلعه إلى مزيد من التعاون العربى المشترك مع كافة البلدان العربية.

ورأى أن العالم العربى لديه كافة عوامل التعاون فى مختلف المجالات، معربا عن أمله بتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات العربية المتاحة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصالح الدول العربية وزيادة مقدرتها على مجابهة التحديات وخصوصا الاقتصادية فى ظل الظروف العالمية الحالية.

وبشأن الاتفاقية التى وقعتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية ومؤسسة الصادرات البحرينية.. لفت الوزير الأردنى إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين الطرفين الأردنى والبحرينى لتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التجارة البينية للبلدين.

وعقدت فى العاصمة الأردنية عمان، على مدار يومين، فعاليات الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتى تضم كلا من مصر والإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة فى الدول الأربع.