وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردنى التعاون بمبادرة اللجوء المناخى العالمية

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 بالدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى عبر خاصية فيديو كونفرانس، وذلك استكمالا لزيارتها الأخيرة إلى الأردن والتى جاءت تلبية لدعوة الأميرة عالية بنت حسين لوضع لبنة التعاون بين البلدين فى مجال حماية الطبيعة.





وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض المبادرة التى أطلقتها دولة الأردن والمتعلقة "بمترابطة المناخ واللآجئين" وبعض النقاط التى يمكن من خلالها تطوير تلك المبادرة للوصول بها إلى Cop28 بدولة الإمارات العربية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم للجانب الأردنى فى تلك المبادرة، خاصة الدول التى تعانى من تبعات التغير المناخى بشكل حاد ومن الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان بسبب موجات اللجوء المناخى أو السياسى.

وأضافت الوزيرة أن الإجتماع بحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للإسراع بالعمل فى هذه المبادرة بحلول مؤتمر المناخ Cop28، مؤكدة أهمية هذه المبادرة العالمية وعلى ضرورة التركيز على المعلومات الخاصة بها والسياسات المرتبطة بها من أجل تطبيقها.

وتابعت الوزيرة أنه من أجل تنفيذ هذه المبادرة يجب التركيز على شقين أحدهما خاص باللجوء المناخى والشق الخاص بالحروب والمنازعات، وضرورة الربط بين المناخ واستخدام الموارد الطبيعية.

وأشار وزير البيئة الأردنى إلى أن الهدف الرئيسى من إطلاق تلك المبادرة هو وضع الأولوية للدول التى تعانى من تبعات التغير المناخى ولديها موجات تدفق للآجئين والتى لها عدة أسباب منها الأزمات والحروب فى مناطق العالم المختلفة والتى أدت الى زيادة عدد السكان بشكل كبير وإعطاءها الدعم الفنى والمالى من خلال تقيم مدى الضرر الذى يجتاح مثل هذه الدول وإعطائها الأولوية للحصول على الدعم الملائم، مضيفا أن تدفق اللاجئين يمثل عبئا كبير على الدول المستضيفة ويتم استهلاك مواردها واستنزاف مصادر الطاقة بها وكل خدماتها.

كما أبدى الوزير الأردنى تطلعه إلى التجربة المصرية فى مجال المحميات، وقد أبدى ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصرى وعرض التجربة الأردنية فى هذا الشأن، والاستفادة من الخبرات بين الجانبين.

يذكر أن اجتماع وزيرة البيئة بنظيرها الأردنى خلال زيارتها الأخيرة لدولة الأردن الشقيقة شهد بحث تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والأردنى فى مجالات سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجى من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات، مشيرة إلى الاتفاق مع الجانب الأردنى على التوأمة فى محمية وادى الريان بمصر وسيتم تحديد آلية التنفيذ قريبا، معربة عن سعادتها بوجود ممثل من المؤسسة الملكية لحماية الطبيعة خلال زيارتها لمحمية المأوى للطبيعة والحياة البرية بمحافظة جرش شمال الأردن للإطلاع على التجربة الخاصة بإنشاء وإدارة هذا النوع من المشاريع، خاصة وأن محافظة الفيوم بصدد تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم".