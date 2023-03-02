شكري يبحث مع نظيره الهولندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 09:29 صباحاً - على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بنيودلهي، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢ مارس الجاري، وزير الخارجية الهولندي " فوبكه هوكسترا".

وفي تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أوضح أن اللقاء تناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون في شتى المجالات، ولاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما. وقد رحب الوزير شكري خلال اللقاء بالتوجه الاستثماري لهولندا لزيادة حجم استثماراتها في مصر، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الهولندية في السوق المصري.

هذا، وأردف المتحدث الرسمي بأن شقاً كبيراً من المحادثات بين الوزيرين تركز على تبادل الرؤي حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتنسيق المواقف بشأن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، حيث أعرب شكري عن تمنياته للرئاسة الهولندية الطاجيكية المشتركة للمؤتمر بالنجاح، كما حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره الهولندي بآخر تطورات قضية سد النهضة، وشرح عناصر الموقف والرؤية المصرية تجاه قضايا المياه. وأعرب وزير الخارجية فى هذا الإطار عن تطلع مصر نحو تعزيز التعاون مع هولندا في مجالي إدارة المياه و الزراعة باعتبارهما من المجالات الهامة التي تحمل فرصاً واعدة للبلدين للتعاون فيها.