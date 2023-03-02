مباحثات مصرية-أرجنتينية لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، وزير خارجية الأرجنتين سانتياجو كافيرو، على هامش أعمال مجموعة العشرين بنيودلهي.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، وزير خارجية الأرجنتين سانتياجو كافيرو، على هامش أعمال مجموعة العشرين بنيودلهي. الوزيران ناقشا أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

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