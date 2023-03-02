شكرى من مجموعة العشرين: مصر مستعدة لاستضافة مركز لإمداد وتخزين الحبوب

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى ما يواجهه المجتمع الدولى من أزمات متشابكة تتضمن التغير المناخى وأزمة الديون وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، منوهاً إلى الحاجة لرسالة سياسية داعمة للاستقرار والتضامن الدوليين وحل الخلافات من أجل استعادة الاقتصاد العالمى لحيويته وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد فى كلمته على أن صمود النظام الدولى متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية يتطلب وجود تمثيل أوسع فى أجهزة صنع القرار بالنظام الدولى متعدد الأطراف، بما فى ذلك مجلس الأمن، مُبرزاً أولوية تعزيز البنية الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حث أعضاء مجموعة العشرين على دعم توسيع انخراط بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.

وتطرق سامح شكرى أيضاً إلى بنية الديون الدولية، مشيراً إلى أن غياب الإصلاحات الهادفة لتعزيز فعالية آليات التعامل مع الديون ستؤدى إلى زيادة أعباء الديون على الدول النامية، مما يهدد التقدم خلال العقود الماضية فى مكافحة الفقر.

كما نوه بإطلاق مصر على هامش مؤتمر المناخ الماضى فى شرم الشيخ تحالف الديون المستدامة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والذى يهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض الأخضر وتحسين شروط التمويل وتعزيز تحويل الديون إلى استثمارات مناخية، معرباً عن أمله فى أن تلقى تلك المبادرة اهتماماً من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومتطرقاً إلى أهمية منتدى الهيدروجين الأخضر العالمى الذى تم إطلاقه على هامش مؤتمر المناخ فى دعم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

هذا، وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضاً تأثير أزمة نقص وزيادة أسعار الغذاء على القارة الإفريقية ومصر، معرباً عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولى من أجل استضافة مركزا لإمداد وتخزين الحبوب، بما يسهم فى توفيرها فى أوقات الأزمات والتقليل من تقلب الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد، ومشيراً إلى تطلع مصر للتعاون مع مجموعة العشرين فى هذا الشأن.