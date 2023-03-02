ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن كل تفاصيل طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





درجات الحرارة

وتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفت خبراء الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات مُتقطعة.

ومن المتوقع وجود فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

العاصمة الادارية 32 16

6 أكتوبر 33 16

بنها 31 17

دمنهور 32 16

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 31 15

المنصورة 31 16

الزقازيق 32 17

شبين الكوم 32 17

طنطا 31 16

دمياط 30 16

بورسعيد 29 15

الإسماعيلية 33 13

السويس 30 14

العريش 32 18

رفح 31 17

رأس سدر 31 12

نخل 32 09

كاترين 22 06

الطور 31 15

طابا 31 16

شرم الشيخ 31 18

الاسكندرية 30 16

العلمين الجديدة 30 15

مطروح 27 13

السلوم 21 12

سيوة 29 13

رأس غارب 30 16

الغردقة 32 15

سفاجا 31 16

مرسى علم 32 16

شلاتين 29 17

حلايب 27 15

أبو رماد 28 16

رأس حدربة 26 16

الفيوم 32 15

بنى سويف 33 14

المنيا 34 12

أسيوط 34 14

سوهاج 35 15

قنا 35 13

الأقصر 33 13

أسوان 35 16

الوادى الجديد 34 12

أبوسمبل 32 16