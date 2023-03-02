وزير الخارجية يطلع نظيره الهولندى على آخر تطورات قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح أدلى به السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أوضح أن اللقاء تناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون فى شتى المجالات، ولاسيما التعاون الاقتصادى والتجارى بما يعكس مصلحة البلدين وفى إطار الاحترام المتبادل بينهما.

ورحب الوزير شكرى، خلال اللقاء بالتوجه الاستثمارى لهولندا لزيادة حجم استثماراتها فى مصر، والبناء على قصص النجاح التى حققتها الشركات الهولندية فى السوق المصرى.

وأردف المتحدث أن شقا كبيرا من المحادثات بين الوزيرين تركز على تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتنسيق المواقف بشأن المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده فى نيويورك نهاية الشهر الجارى.

وأعرب شكرى عن تمنياته للرئاسة الهولندية الطاجيكية المشتركة للمؤتمر بالنجاح، كما حرص الوزير شكرى على إطلاع نظيره الهولندى على آخر تطورات قضية سد النهضة، وشرح عناصر الموقف والرؤية المصرية تجاه قضايا المياه.

وأعرب وزير الخارجية فى هذا الإطار عن تطلع مصر نحو تعزيز التعاون مع هولندا فى مجالى إدارة المياه والزراعة باعتبارهما من المجالات المهمة التى تحمل فرصا واعدة للبلدين للتعاون فيها.