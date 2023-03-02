أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 2 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى اجتماعًا مع تجار وصناع السلع الغذائية لمناقشة توفير وإتاحة السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

رام الله

تبدأ حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، إضرابا شاملا، فى مدينة أريحا والأغوار، شرق الضفة الغربية، وذلك حدادًا على روح الشهيد محمود حمدان، وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على أبناء الشعب الفلسطينى.

الجزائر

يشارك رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، ممثلا عن الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، بعاصمة أذربيجان، باكو، فى أعمال اجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز، وسيشهد هذا الاجتماع مشاركة رؤساء وممثلى حكومات 76 دولة من ضمنها الجزائر، وينعقد تحت عنوان "الإنعاش العالمى لما بعد جائحة كورونا".

القاهرة

تعقد إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، مؤتمرا صحفيا، فى الثانية ظهرًا، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ24 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 وحتى 20 مارس المقبل.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية، ندوة بعنوان "مائة عام من الدساتير المصرية: السياقات السياسية والاجتماعية"، تتناول أبرز الموضوعات التى تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923.