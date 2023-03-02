الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية بارد ليلا على أغلب الأنحاء. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات مُتقطعة، فضلا عن وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات مُتقطعة.

وأعلنت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء بداية من يوم غد الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة

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